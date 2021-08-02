Экс-солистка «Ранеток» раскрыла подробности своих родов

Бывшая солистка популярной рок-группы «Ранетки» Евгения Огурцова раскрыла подробности своих родов. Она назвала вес, рост и пол второго ребёнка, зачатого в браке с музыкантом Николаем Осиповым. Счастливую мать поздравила в своём Instagram экс-коллега по «Ранеткам» Лена Третьякова.

Пока я в отпуске среди гор и плохой связи, Женя буквально вот-вот стала мамой прекрасной девочки! Бегите скорее поздравлять рыжую с таким чудесным событием, — подписала фотографию Третьякова.

Последний раз Огурцова делилась переживаниями с подписчиками семь часов назад. Она держала фанатов в курсе событий, добавив, что отказалась от естественных родов из-за специфического положения ребёнка: по словам певицы, младенец «сидел на попе со скрещёнными ножками и ручками заодно», совсем как «маленький Будда». Как сообщила артистка в сторис после родов, размер новорождённой девочки составляет 49 см, а вес — 2940 г.

ogyrtsova_official/instagram.com

У Огурцовой уже есть шестилетний сын Марк от первого брака с дизайнером Анатолием Рамоновым.

Ранее сообщалось о второй беременности популярной российской певицы Нюши. По её словам, имя второго ребёнка будет не менее оригинальным, чем имя первого — Симба.