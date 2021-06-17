Экс-глава МУЗ-ТВ раскрыл, как Пугачёва спасла «Премию»

https://static.news.ru/photo/f838a9fe-cff5-11eb-b8aa-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-гендиректор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров раскрыл в беседе с YouTube-каналом Super, что обязан Алле Пугачёвой репутацией, так как певица практически спасла премию телеканала. Для МУЗ-ТВ тяжёлые времена начались в 2012-м, когда появился канал «Ю» и пришлось менять частоты вещания.

По словам шоумена, ни он, ни другие топ-менеджеры МУЗ-ТВ не знали , как проходит эта процедура. Тогда даже появилась шутка — МУЗ-ТВ стал невидимкой. Часть конкурентов, чувствуя слабость телеканала, попытались «выдавить» популярный проект с рынка. Например, организаторы RU.TV перенесли свою церемонию награждения с осени на конец мая — за неделю до премии МУЗ-ТВ.

А основной акционер «Русской Медиагруппы» якобы поставил исполнителям ультиматум: если они появятся на МУЗ-ТВ, то потеряют всю ротацию на «Русском радио». Тогда бойкот Арману Давлетярову вынужденно объявили свыше 10 топовых артистов — Григорий Лепс, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие.

Медиаменеджер тогда позвонил Пугачёвой, которую возмутило поведение коллег. Звезда пообещала провести на «Премии» все 4,5 часа, села в первый ряд и просила чаще показывать её крупным планом.

После в гримёрке она затянулась сигаретой и сказала: «Вот видишь, отряд не заметил потери бойцов». Пугачёва очень поддержала меня в трудную минуту и спасла церемонию, — добавил он.

Давлетяров также прокомментировал конфликт с телеведущей Лерой Кудрявцевой. По его словам, она получала последние несколько лет гонорар в миллион рублей за каждую «Премию МУЗ-ТВ» в качестве ведущей, которую вела 11 лет. Но в 2021-м её заменили Александр Ревва, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.

Менеджер добавил, что в других проектах МУЗ-ТВ Кудрявцева получала «какие-то копейки» и оплачивали ей «только гримёра», так как на остальное «денег не было». Кроме того, на некоторых «Премиях МУЗ-ТВ» ведущая также работала бесплатно.

Продюсер остался разочарован «Премией МУЗ-ТВ» в этом году. Экс-гендиректор национальной телевизионной премии в области музыки крайне негативно высказался о мероприятии, которое вот уже несколько дней обсуждают россияне. Своё мнение Давлетяров опубликовал в Instagram. Несмотря на то что он покинул свой пост полгода назад, люди продолжают присылать ему гневные комментарии.

Как сообщалось ранее, зрители в пух и прах раскритиковали «Премию МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света». Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия.