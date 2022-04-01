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Ей там самое место: Кудрявцева оценила решение Псаки стать телеведущей

Кудрявцева оценила решение Псаки стать телеведущей: ей на шоу самое место
18:15, 01 апреля 2022
Ей там самое место: Кудрявцева оценила решение Псаки стать телеведущей Лера Кудрявцева Фото: Лера Кудрявцева/vk.com
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева в комментарии NEWS.ru оценила решение пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уйти работать на телевидение. По словам российской звезды, американке там самое место, она приняла правильное решение, которое благоприятно скажется на обстановке в целом.

Мне кажется, ей на шоу самое место. Правильное решение приняла, причём для всего мира. Ну вы сами понимаете, рейтинги такие люди легко создают. Но телевидение это одно, а когда ты работаешь в администрации президента, там не до рейтинга, а надо быть немного поумнее, что ли. Как раз ей там место, — заявила Кудрявцева.

Ранее стало известно, что Псаки намерена покинуть свою должность в мае и перейти на телеканал MSNBC. Женщина в настоящий момент ведёт переговоры с представителями американского телеканала, также она общается с представителями Белого дома по поводу своего ухода.

Псаки уже рассказала некоторым высокопоставленным чиновникам в Белом доме о своём возможном уходе и планах присоединиться к MSNBC, однако официально заявление об увольнении она не направляла.

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