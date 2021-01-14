«Его убил лишний вес»: друг Грачевского рассказал о его последних днях

https://static.news.ru/photo/fd9092b4-5713-11eb-b251-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Друг создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского рассказал о его последних днях.

По словам знакомого худрука, изначально состояние Грачевского было в переделах нормы, он лечился от коронавируса дома, но накануне Нового года ему стало хуже, появились проблемы с дыханием. Было принято решение о его госпитализации.

Бориса отвезли в 52-ю больницу на Октябрьском Поле, где у него было диагностировано 75% поражения лёгких. Врачи сразу взяли звёздного пациента под особый контроль, отправили его в реанимацию, — цитирует его KP.RU.

В последние дни врачи оценивали состояние Грачевского как «стабильно тяжёлое», однако поначалу к аппарату ИВЛ его не подключали. Постепенно его состояние ещё больше ухудшилось, тогда врачи решили ввести его в медикаментозную кому, как и Надежду Бабкину, но его это не спасло.

Друг создателя «Ералаша» отметил, что Надежда Бабкина была более тяжёлой больной, у неё было 80% поражения лёгких. Он отметил, что здоровье Грачевского было ослаблено. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге. Ему пришлось пережить несколько операций. В прошлом году болезнь снова дала о себе знать.

Мало кто знает, что в прошлом году болезнь снова дала о себе знать и Боря, благодаря поддержке своей молодой жены Кати, смог победить эту заразу. А коронавирус, увы, не получилось. Врачи говорят, что Бориса убил лишний вес, — сказал он.

По мнению врачей, людям с лишним весом сложнее бороться с коронавирусом.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Грачевский оставил своим близким хорошее наследство. Его последней супруге Екатерине Белоцерковской и сыну Филиппу, вероятно, достанется дом по Новорижскому шоссе площадью 300 кв. м и 17 соток земли общей стоимостью 50 млн руб.