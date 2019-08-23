https://static.news.ru/photo/e1457392-c577-11e9-8d76-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей. Причина в неполучении прибыли от фильма «Тайны печати дракона».

Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщает газета «Ведомости». ООО «Русская фильм группа» признано банкротом в конце 2017 года. Её управляющий через суд пытается вернуть деньги кредиторам.

РФГ софинансировала картину в 2015-ом. Чан и Шварценеггер снимались в ней в эпизодических ролях. Премьера картины в Китае уже стартовала. За первый уикенд фильм собрал 2,1 млн долларов. Бюджет ленты – почти $50 млн. Российский зритель увидит её 19 сентября.

Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.

Фильм «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».

Согласно сюжету второй части, Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время странствия европейский учёный оказывается в Китае, где сталкивается с таинственными существами из преданий и мифов.

В фильме «Тайна печати дракона» снимались актёры из России, Китая, США, Великобритании, в том числе Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и Чарльз Дэнс, писал News.ru.