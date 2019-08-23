Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей. Причина в неполучении прибыли от фильма «Тайны печати дракона».
Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы,
РФГ софинансировала картину в 2015-ом. Чан и Шварценеггер снимались в ней в эпизодических ролях. Премьера картины в Китае уже стартовала. За первый уикенд фильм собрал 2,1 млн долларов. Бюджет ленты – почти $50 млн. Российский зритель увидит её 19 сентября.
Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.
Фильм «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».
Согласно сюжету второй части, Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время странствия европейский учёный оказывается в Китае, где сталкивается с таинственными существами из преданий и мифов.
В фильме «Тайна печати дракона» снимались актёры из России, Китая, США, Великобритании, в том числе Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и Чарльз Дэнс, писал News.ru.