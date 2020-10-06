Дочь Заворотнюк восхитила публику образом в чёрном платье и кожаном жакете

https://static.news.ru/photo/c46cf6de-085e-11eb-aef2-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на прогулку в сверхмодном образе. Анна надела маленькое чёрное платье и кожаный чёрный жакет «с мужского плеча».

Девушка устроила фотосессию на Красной площади, снимки не остались без внимания не только подписчиков, но и стилистов.

Персональный стилист Лариса Тимирязева отметила грамотно скомплектованный «модный чёрный монохром» в стиле дочери актрисы. Несмотря на разницу фактур, в образе девушки присутствует полупрозрачность, считает имиджмейкер.

Вообще, Анна одета как настоящая современная француженка: это и маленькое чёрное платье, мужской стиль в одежде и обуви, чёрные солнечные очки, что является почти главным аксессуаром у французских женщин, полная закрытость и одновременно прозрачность колготок, — цитирует стилиста Teleprogramma.pro.

А главной фишкой модного образа дочери «прекрасной няни» Тимирязева назвала «роковой» красный цвет на ногтях и модную цепь на шее. Образ Анны Заворотнюк стилист назвала «модным, гармоничным, целостным и уместным».

Ранее NEWS.ru сообщал, что наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери. По её словам, публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье.