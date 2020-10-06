Дочь Заворотнюк восхитила публику образом в чёрном платье и кожаном жакете

Персональный стилист Лариса Тимирязева отметила грамотно скомплектованный «модный чёрный монохром» в стиле дочери актрисы. Несмотря на разницу фактур, в образе девушки присутствует полупрозрачность, считает имиджмейкер.
Вообще, Анна одета как настоящая современная француженка: это и маленькое чёрное платье, мужской стиль в одежде и обуви, чёрные солнечные очки, что является почти главным аксессуаром у французских женщин, полная закрытость и одновременно прозрачность колготок, — цитирует стилиста Teleprogramma.pro.
А главной фишкой модного образа дочери «прекрасной няни» Тимирязева назвала «роковой» красный цвет на ногтях и модную цепь на шее. Образ Анны Заворотнюк стилист назвала «модным, гармоничным, целостным и уместным».
Ранее NEWS.ru сообщал, что наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери. По её словам, публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье.