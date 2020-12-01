Дочь Хакамады рассталась с бойфрендом

https://static.news.ru/photo/9934cc28-33bd-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Мария Сиротинская Фото: sirotinskaiamariia/instagram.com

Дочь политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская рассказала, что рассталась со своим бойфредом.

23-летняя девушка долгое время встречалась с Артёмом — актёром театра, в котором также играет и Мария.

Я не вышла замуж. Я наоборот разошлась со своим бойфрендом. И это правда, — рассказала она в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», героиней которой стала её мать.

Сиротинская призвала не верить тому, что пишут о ней в жёлтой прессе. Она также добавила, что всегда будет любить свою маму, для неё она — «самый искренний человек».

Я хочу постоянно работать. Я на кружках печатаю рисунки. Делаю яркие рисунки. Также я играю в театре. Роль принцессы в одном спектакле, — отметила девушка.

Ирина Хакамада является мамой двух детей. Старшего, Даниила, она родила в 1978 году от первого мужа сокурсника Валерия Котлярова. Маша стала вторым ребенком в её семье.

Как писал ранее NEWS.ru, несмотря на поставленный ей диагноз синдром Дауна, Мария Сиротинская живёт полноценной жизнью и ведёт свой блог. У дочери Ирины Хакамады есть и другие творческие увлечения. В сентябре она посетила салон красоты, где изменила имидж, укоротив длинные волосы.