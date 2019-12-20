https://static.news.ru/photo/82da7268-24c6-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Концертный директор Софии Ротару прокомментировал публикации о том, что певица примет участие в съёмках «Голубого огонька» в России и заменит отказавшуюся выступать в этом году Аллу Пугачёву. По его словам, за декабрь артистка уже отыграла «на всевозможных „Огоньках“».

Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных «Огоньках» и «Песнях года», — сообщил он в интервью «Газете.Ru».

Представитель звезды добавил, что после визита в Москву певица уже успела побывать с концертом в Монако.

Ранее сообщалось, что София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк». Она записала две песни и новогоднее поздравление. После съёмок певица сразу же покинула площадку, отказавшись общаться с журналистами, писал NEWS.ru.