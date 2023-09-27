Директор Моисеева рассказал, зачем Пугачева предлагала ему деньги Пугачева собиралась оплатить памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Директор покойного певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как во время своего последнего приезда в Москву певица Алла Пугачева предлагала ему деньги на установку памятника артисту, пишет «7 дней». Издание сообщает, что Горох отказался от предложенной помощи, взяв все расходы на себя. Скульптуру на могиле Моисеева на Троекуровском кладбище установили 27 сентября, в годовщину смерти артиста, говорится в сообщении.

Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне предлагали помощь в этом вопросе, но я считаю, что это мой долг и я сам должен это сделать, — сообщил Горох.

Также сообщается, что Пугачева принимала участие в обсуждении памятника Моисееву, давала советы, но на открытие приезжать не собиралась. Монумент изготовил художник Филипп Трушин, создавший скульптуры на могилах Василия Ланового и Владимира Этуша.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо) Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо) Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев во время новогоднего выступления Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев во время новогоднего выступления Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев (в центре) с телеведущей Ксенией Собчак Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев (в центре) с телеведущей Ксенией Собчак Фото: Natalya Loginova/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев на съемках передачи «Полный дом» Фото: Natalya Loginova/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев на съемках передачи «Полный дом» Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев в своем доме на Рублевском шоссе Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев в своем доме на Рублевском шоссе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев во время празднования своего 61-летия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев во время празднования своего 61-летия Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, 2008 Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, 2008 Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и журналист Отар Кушанашвили (слева направо) Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и журналист Отар Кушанашвили (слева направо) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев, певец Лев Лещенко и певица Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев, певец Лев Лещенко и певица Юлия Началова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Певец Иосиф Кобзон и российский певец, танцор Борис Моисеев (слева направо) Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Певец Иосиф Кобзон и российский певец, танцор Борис Моисеев (слева направо) Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Лолита Милявская Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Лолита Милявская Фото: Gennadii Usoev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Gennadii Usoev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певец Александр Песков (слева направо) Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певец Александр Песков (слева направо) Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, певица Лайма Вайкуле и певица Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, певица Лайма Вайкуле и певица Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Анжелика Агурбаш Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Анжелика Агурбаш Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио «Экспрессия" в шоу-программе известного российского дизайнера и художника-модельера Сергея Зверева в киноконцертном зале "Россия» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио «Экспрессия" в шоу-программе известного российского дизайнера и художника-модельера Сергея Зверева в киноконцертном зале "Россия» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио «Экспрессия» Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио «Экспрессия» Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря

В ноябре 2022 года Горох рассказал, что Пугачева и Игорь Крутой помогли решить проблему с захоронением Моисеева. Директор исполнителя также поблагодарил за помощь певиц Лолиту, Алсу и Надежду Бабкину.

По словам Гороха, Моисеев и Пугачева всегда поддерживали дружеские отношения и были на связи. Примадонна помогала артисту «по первому зову»: передавала раз в месяц посылку с продуктами и «забивала до отказа» холодильник, сообщил Горох.

Моисеев умер 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Горох отметил, что тело артиста обнаружил именно он в его квартире на Краснопролетарской улице. Арт-директор пришел проведать певца после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, мужчина вызвал скорую. Прибывшие медики сообщили, что Моисеев мертв.