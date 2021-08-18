Данко усомнился в правдивости диагноза МакSим

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Самым высокооплачиваемым голливудским актёром является британский артист Дэниел Крейг, передаёт портал Variety. Издание раскрыло примерный гонорар звезды за две ленты-продолжения детектива «Достать ножи» — $100 млн. В 2020-м он подписал соответствующий контракт со стриминговым сервисом Netflix. На втором месте — Дуэйн Джонсон с $50 за ленту от Amazon «Красный циркуляр».

Третью позицию делят Уилл Смит ($40 млн) за роль в «Короле Ричарде» и Дензел Вашингтон с той же суммой за «Маленькие вещи». Сандра Буллок («Затерянный город D»), Брэд Питт («Скоростной...