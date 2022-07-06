Брэд Питт признался, что страдает от неизлечимого заболевания Брэд Питт признался, что может страдать от неизлечимой прозопагнозии

Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что у него имеются проблемы с запоминанием лиц. По его мнению, он может страдать от прозопагнозии — редкого когнитивного заболевания, при котором человек может не узнавать в том числе и свое собственное лицо, рассказывает The Sun.

Актер признался, что ему крайне трудно дается запоминание новых лиц на вечеринках и других публичных мероприятиях. Он очень стыдится подобного заболевания, поскольку боится показаться окружающим излишне эгоцентричным, отстраненным, недоступным.

Никто мне не верит!, — с досадой заявляет Брэд Питт.

Впервые о своей проблеме он рассказал еще в 2013 году в интервью изданию Esquire. Актер признался, что ему неприятно слышать мнения коллег о том, что он их не уважает. Тем не менее с тех пор официально диагноз «прозопагнозия» поставлен ему не был.

Ранее ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне раскрыли возможную причину возникновения прозопагнозии. По их мнению, неспособность узнать человека связана с трудностями при извлечении информации из памяти. В мозгу «слепых» на лица возникает лишь смутное ощущение знакомства без деталей в памяти.