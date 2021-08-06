Бородина и Омаров официально развелись

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Разделил пару 6 августа Мировой суд Кунцевского района Москвы. Самих супругов на заседании суда не было, передаёт Telegram-канал «МК: срочные новости».

Напомним, что ведущая вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах развода звёздной пары не сообщалось, однако Бородина писала в сторис Instagram, что «такое прощать нельзя».

В пятницу, 6 августа, суд рассмотрел их заявление на развод. Теперь Ксения и Курбан официально свободные люди. Уже бывшие супруги не стали устаивать публичные скандалы и делать шоу из своего расставания. Бородина уже наслаждается свободой, отмечая однако, что их общая дочь Теона переживает из-за расставания родителей. Омаров тоже не выглядит огорчённым. Бизнесмен проводит время в компании своей бывшей жены Аллы.

Вчера Бородина ответила на слухи о доме, который она якобы переписала на мать перед разводом. Судя по всему, информация о манипуляциях с недвижимостью, как и полагал адвокат Александр Добровинский, была кем-то выдумана.