Билан ответил на слухи о психической болезни сына Рудковской

https://static.news.ru/photo/3e018390-8e0f-11ea-adc1-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский певец Дима Билан высказался о скандале вокруг сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Источники сообщили, что мальчик страдает психическим расстройством. Билан опровергнул эту информацию и назвал публикации на эту тему «мерзкими».

Вам не кажется всем,что это перегиб невероятный просто! Белыми нитками ваше экспертное мнение сшито, выдумано, сфантазировано! На дистанции ставить какие-то диагнозы — это апрофессионально, — написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, за такой хейт нужно наказывать. Билан подчеркнул, что Саша Плющенко — очень целеустремлённый мальчик, который знает, чего хочет. Кроме того, артист заметил, что у каждой семьи свои внутренние законы, и об этом не спорят.

Сконцентрироваться всем нужно на своём счастье, тихом или громком — это уже выбор каждого, — пояснил певец.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская хочет подать в суд на СМИ, которые первыми опубликовали стремительно распространившуюся в Сети информацию о признаках расстройства аутического спектра у её семилетнего сына, появившегося в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Эта информация не соответствует действительности, заявила продюсер.