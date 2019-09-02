https://static.news.ru/photo/623871a0-cdcc-11e9-ae11-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского «3 сентября», ставшая традиционным поводом для шуток в Интернете, не несёт в себе никакого тайного смысла, рассказал автор текста, композитор Игорь Николаев.

Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — написал он на своей странице в Instagram.

По словам композитора, за этой датой ничего не стоит, она просто идеально легла на музыку, которую написал его давний друг, музыкант Игорь Крутой.

Николаев также поблагодарил исполнителя хита Михаила Шуфутинского за то, что в России неожиданно появился «новый красный день календаря».

Песня, которая на самом деле называется «Я календарь переверну», первоначально песня предназначалась другому певцу, однако шансонье отметил магнетизм композиции и попросил отдать её ему. При этом он неоднократно критиковал песню из-за чрезмерной драматичности.

Последние несколько лет интернет-пользователи уже 2 сентября пытаются предостеречь себя от традиционных шуток на тему приближения 3 сентября. По одной из версий, всё началось в 2011 году, когда на просторах Сети появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса со словами из песни Шуфутинского. Создатели мема просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей, но вместо этого запустили волну шуток о «горящих кострах рябин» и перевёрнутом календаре.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестные развесили плакаты с Михаилом Шуфутинским на улицах Гонконга. С постеров исполнитель призывает помнить про 3 сентября. Часть изображений певца сопровождает надпись «Ну по глазам же вижу, что ждёте!», сообщает «ЭКД!». На других постерах написано Remember, remember the 3rd of September («Помните, помните 3 сентября»).