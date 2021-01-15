Апина опубликовала последнюю переписку с Грачевским

https://static.news.ru/photo/f7218e3c-57dc-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: neapina/instagram.com

Российская певица Алёна Апина опубликовала в Instagram свою последнюю переписку с создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим от коронавируса.

21 декабря артистка написала режиссёру, поинтересовавшись, как его «угораздило» заразиться и где он нашёл эту «модную болячку». Апина также посоветовала режиссёру лечиться и держаться.

В ответ на это Грачевский написал, что выберется, а также прибавил: «Не дождутся!»

Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай... — написала Апина.

Грачевский был госпитализирован в декабре 2020 года. К болезни он относился с юмором и был уверен в своём выздоровлении, несмотря на то что медики дважды вводили его в искусственную кому. Скончался он 14 января.

Как писал NEWS.ru, супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик считает, что Грачевский заразился COVID-19, когда ездил делать компьютерную томографию. Она пояснила, что режиссёр решился на обследование из-за высокой температуры. По мнению Млодик, он чувствовал себя не настолько плохо, чтобы требовалась госпитализация, поскольку сам вёл машину, когда ехал в больницу.