Алёна Апина раскрыла причину развода с первым мужем

https://static.news.ru/photo/a1cd8ca8-776f-11eb-a3fd-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алёна Апина впервые раскрыла причины, побудившие её оформить развод с первым мужем. 56-летняя экс-солистка группы «Комбинация» поделилась деталями личной жизни в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Она рассказала, что в первый раз вышла замуж в 18 лет. Брак продлился менее года. По словам артистки, тогда она решила официально оформить отношения из любопытства.

По словам Апиной, ей было интересно узнать, каково это — быть замужем. Поэтому она приняла предложение художника Валерия Апина. Брак распался через полгода после свадьбы.

Я поняла, что не хочу быть замужем. Не моё это, рано. У нас были какие-то разговоры, что-то было, но я даже не вникала в суть. Обида в нём до сих пор живёт, — рассказала певица.

Апина призналась, что ей нравилась неординарность первого супруга. Она добавила, что муж осознавал бесперспективность их союза.

Певица была замужем дважды. Со вторым супругом Александром Иратовым она прожила почти 25 лет. В этом браке у неё появилась дочь Ксения, девочку выносила суррогатная мать.

В ноябре 2020 года первый муж Апиной заболел COVID-19. Певица отказалась как-либо поддерживать его в этой ситуации, писал NEWS.ru.