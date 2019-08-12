https://static.news.ru/photo/c6dad74a-bd11-11e9-bdfc-fa163e074e61_660.jpg Александр Серов Фото: alexander-serov.ru

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят». Он требует от «Первого канала» и производителя программы — компании «Директ» — миллион рублей.

Большая часть этой суммы — 800 тысяч — это задолженность по некоему договору от 26 февраля 2019 года. Ещё 200 тысяч заявлены как убытки, передаёт РИА Новости со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

Слушания начнутся 17 октября.

Ни истец, ни ответчики не стали комментировать ситуацию, поэтому суть договора, равно как и связанных с ним претензий, неизвестна. Вместе с тем, информагентство отмечает, что с начала текущего года полностью или частично Серову были посвящены три выпуска передачи. В частности, через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, в эфир вышла программа под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю?».

Ранее, как писал News.ru, на шоу «Пусть говорят» скандалом отметился продюсер Бари Алибасов. Он ударил свою подругу Лиану после того, как та заявила, что все беды пришли к нему после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной.