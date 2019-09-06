https://static.news.ru/photo/bd6cb6e4-d0a6-11e9-92bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.

Да, моё сотрудничество с Константином Меладзе прекращено, — призналась певица в Instagram.

Она добавила, что благодарна продюсеру, так как именно он открыл ей дорогу в шоу-бизнес.

Ранее News.ru писал о том, что Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения. Заслуженному артисту РФ 23 июня исполнилось 54 года. Певица выложила в Instagram фото, где они с мужем запечатлены в бассейне.