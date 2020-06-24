Актриса Шпица вспомнила опыт исполнения хита Гагариной на шоу «Точь-в-точь»

https://static.news.ru/photo/4fc4bcda-b5e9-11ea-93e8-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Шпица Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Екатерина Шпица, известная по своей роли в фильме «Поддубный», во время прямого эфира с серебряной медалисткой Олимпиады в Пхёнчхане Евгенией Медведевой вспомнила, как приняла участие в телевизионном проекте «Точь-в-точь». Там артистка перепела хит Полины Гагариной А Million Voices («Миллион голосов») в образе певицы.

Трек существует в двух вариациях — на русском и английском языках. По словам Шпицы, сначала она хотела спеть А Million Voices на английском. Однако руководство «Точь-в-точь» этот вариант не утвердило. Актрисе предложили спеть по-русски.

Пришлось немало потрудиться, даже поменять тональность, — заявила Шпица во время прямого эфира в Instagram.

Ранее актриса рассказывала, что хотела петь с самого детства. Однако у девушки долгое время были комплексы. Она брала за пример певицу Уитни Хьюстон и говорила, что если были такие певицы, значит, у остальных всё равно не получится петь настолько же хорошо. Спустя некоторое время актриса поняла, что любой обладающий минимальным слухом человек может петь.

Как ранее писал NEWS.ru, Шпица поделилась с подписчиками Instagram фото, на котором она предстала в новом образе. Кардинальная смена имиджа удивила поклонников.

На фото актриса предстала с новой причёской — короткими волосами, подстриженными в форме каре, и чёлкой.