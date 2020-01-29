https://static.news.ru/photo/b82655cc-4235-11ea-a811-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мороз Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Дарья Мороз рассказала, как идут съёмки второго сезона сериала «Содержанки». Первый снимал муж Ксении Собчак Константин Богомолов, второй — Дарья Жук.

В ленте так же много эротических сцен и драматических моментов. Дарья Мороз не только снялась в главной роли, но и стала креативным продюсером проекта, сообщает KP.RU.

Актриса рассказала, что работа в сериале «сняла с неё последние комплексы». Сниматься обнажённой она стала считать нормой ещё в первом сезоне. К тому же, шутит актриса, раздеться перед камерами в кино впервые ей пришлось в возрасте 2,5 месяца в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный» в 1984 году.

На втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко, — рассказывает Мороз о способности принимать своё тело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, кто из российских актрис был наиболее интересен интернет-пользователям в 2019 году. Первое место занимает Дарья Мороз, снискавшая любовь публики благодаря главной роли в нашумевшем сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки».