Актриса Дарья Мороз рассказала, как идут съёмки второго сезона сериала «Содержанки». Первый снимал муж Ксении Собчак Константин Богомолов, второй — Дарья Жук.
В ленте так же много эротических сцен и драматических моментов. Дарья Мороз не только снялась в главной роли, но и стала креативным продюсером проекта,
Актриса рассказала, что работа в сериале «сняла с неё последние комплексы». Сниматься обнажённой она стала считать нормой ещё в первом сезоне. К тому же, шутит актриса, раздеться перед камерами в кино впервые ей пришлось в возрасте 2,5 месяца в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный» в 1984 году.
На втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко, — рассказывает Мороз о способности принимать своё тело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, кто из российских актрис был наиболее интересен интернет-пользователям в 2019 году. Первое место занимает Дарья Мороз, снискавшая любовь публики благодаря главной роли в нашумевшем сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки».
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