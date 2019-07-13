Певец и режиссёр Вахтанг Кикабидзе отреагировал на обвинение в том, что выступает в России с «тайными корпоративами», чтобы заработать себе на жизнь.
Первый раз слышу. Это не так, конечно, — заявил Кикабидзе порталу URA.RU.
Информацию о том, что артист регулярно ездит в Россию «на заработки», распространил актёр Борис Клюев. По его словам, концерты грузинского певца хорошо оплачиваются. При этом он якобы требует, чтобы данные о его нахождении на российской территории не попадали в СМИ.
Его заявлению охотно поверил российский сенатор Алексей Пушков, который заявил: «Что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны».
В последнее время Кикабидзе активно высказывается по поводу обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Так, например, он говорил, что запретом на авиасообщение и поездки российских туристов в Грузию Кремль хочет «дожать» гостеприимный грузинский народ.
По мнению актёра, Россия давно перестала уважать Грузию и её народ. И то, что произошло и происходит в Тбилиси последние несколько недель, вполне закономерная агрессия кавказского народа.
20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.