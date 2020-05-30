Вирусолог не поверил в новую версию возникновения COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce271668-a25c-11ea-8934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Учёные из КНР заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не может быть источником распространения коронавирусной инфекции, а сам вирус возник задолго до эпизода в этом китайском городе. Российский вирусолог Анатолий Альштейн при этом считает, что важность выводов китайских экспертов сильно преувеличена.

Он отметил, что никакого принципиального значения для нашей эпидемии выводы директора Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Гао Фу не имеют.

Просто начинаются всякие споры — кто виноват, что, где. Неважно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет и всё это произошло естественным путём, — цитирует Альштейна НСН.

Помимо этого, российский вирусолог отнёсся со скептицизмом к исследованиям, которые не выявили COVID-19 у животных с рынка морепродуктов в Ухани.

Эти исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло всё и пойти, — отметил он.

Китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии 31 декабря 2019 года. О том, что она вызвана новым типом коронавируса, стало известно в январе, а 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией из-за того, что COVID-19 начал распространяться по всем странам мира.

К 30 мая в мире подтверждены 6 034 777 случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 368 488 человек. Справиться с болезнью удалось 2 663 725 пациентам. В России COVID-19 болеют 388 039, умерли 4376, выздоровели 159 408 человек.

Как писал NEWS.ru, вакцину от COVID-19 могут начать испытывать на детях в начале 2021 года.