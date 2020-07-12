Палеонтологи нашли доказательства того, что динозавры плодились на Аляске

https://static.news.ru/photo/ab2a22aa-c45c-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/Global Look Press

Ученые-палеонтологи из Имперского колледжа Лондона нашли подтверждение теории о том, что динозавры не только использовали территории нынешней Аляски для миграционных маршрутов, но жили и даже плодились там. Сделать это удалось благодаря обнаружению окаменелостей, которые идентифицировали как останки детёныша динозавра семейства Dromaeosaurids (хищники).

Речь идёт об окаменелом обломке кости нижней челюсти динозавра длиной не более 14 мм и возрастом около 70 млн лет.

Есть места, где останки динозавров распространены настолько, что в большинстве случаев найденные обломки костей уже не несут никакой научной информации, но это не тот случай, — приводит газета New York Post слова автора исследования.

Один из исследователей Тони Фьорилло подчеркнул, что это «первое физическое доказательство того, что некоторые рептилии не только жили, но и размножались на севере».

Можно даже сказать, что наше исследование показывает, что древний север считался у динозавров прекрасным местом для создания семьи, и теперь мы должны выяснить, почему, — добавил он.

Само исследование было опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

В марте исследователи объявили, что обнаружили в Нью-Мексико 67-летнего «пернатого динозавра», который, возможно, был одним из последних выживших хищников.

Ранее NEWS.ru писал, что японские палеонтологи нашли скорлупу самого маленького из известных науке яйца динозавра. Предполагается, что его размеры составляли 4,5 х 2 см, весило оно около 10 г. Яйцо принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, жившему более 106 млн лет назад.