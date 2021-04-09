Новый вид опасного коронавируса найден в Британии

https://static.news.ru/photo/2d49a22c-9984-11eb-b67f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один вид потенциально опасного коронавируса найден в Британии. Его обнаружили у подковоносов.

Исследование на вирусный анализ провели по более 50 особям малых летучих мышей. В результате секвенирования генома и был выявлен новый коронавирус, который учёные назвали RhGB01, говорится в статье, опубликованной в Research Square.

Этот вирус относится в типу, который связан с атипичной пневмонией. Учёные считают, что подковоносы — малые летучие мыши — давно являются его носителями. Новый вид коронавируса вряд ли представляет опасность для человека напрямую. Но он может мутировать в будущем, если его носительнице (летучей мыши) передастся вирус от человека.

Подобного рода вирусы уже были обнаружены у летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии, Восточной Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с увеличением количества тестов. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков. Вместе с тем, признал он, отметать вероятность начала третьей волны было бы слишком легкомысленно.