Лесбиянки, геи и бисексуалы страдают от мигрени чаще гетеросексуалов

https://static.news.ru/photo/532ef9b2-04b3-11eb-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Американские учёные провели исследование и выяснили, что сильными головными болями чаще всего страдают представители ЛГБТ-сообщества. К такому выводу группа исследователей пришла, проанализировав статистику заболеваемостью мигренью в США.

В выборку вошли 9894 человека. Из ни 49% — мужчины, а 51% — женщины. Мигрень им диагностировали с помощью критериев Международного общества головной боли, а ориентацию они выбирали сами из трёх вариантов, пишет «N+1». Среди вариантов были: «гетеросексуал», «преимущественно гетеросексуал» и «лесбиянка, гей или бисексуал».

Большинство участников оказались гетеросексуалами, но когда учёные начали анализировать статистику, выяснилось, что чаще от мигрени страдают геи, лесбиянки и бисексуалы, чем гетеросексуалы.

Учёные пояснили, что сильные головные боли у них может спровоцировать стресс, который связан с предрассудками и дискриминацией в обществе.

Как писал NEWS.ru, ранее сводник Листерман рассказал о нетрадиционной ориентации Роналду.