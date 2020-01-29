https://static.news.ru/photo/9fd7abf6-42b2-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Joles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Института регенеративной медицины медицинского центра Cedars-Sinai высказали предположение, что болезнь Паркинсона может быть врождённой.

По мнению специалистов, болезнь, которая проявляется в пожилом возрасте, закладывается ещё в утробе матери. Симптомы заболевания, такие как медлительность, тремор и потеря равновесия, проявляются постепенно.

Медики обследовали стволовые клетки молодых пациентов с болезнью Паркинсона, затем полученные дофаминовые нейроны каждого пациента они культивировали и проанализировали их функции, пишет Nature Medicine.

Такая методика показала, как дофаминовые нейроны могли бы функционировать с самого начала жизни пациента. Выяснилось, что признаки болезни Паркинсона фиксировались уже на самом раннем этапе жизни.

Ранее британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона. По словам музыканта, заболевание стало для него настоящим испытанием, писал NEWS.ru.