За сутки в России 144 человека умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aaf1ff5c-d626-11ea-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах от COVID-19 скончались 144 человека. Общее число жертв коронавирусной инфекции в РФ увеличилось до 14 351.

По состоянию на 4 августа, в России от коронавируса скончались 14 351 человек (+144 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за период пандемии выявлено 861 423 заболевших коронавирусом в 85 регионах РФ (+5 159 за сутки), выздоровели от инфекции 661 471 человек (+7 878 за сутки).

Как писал NEWS.ru, реальный коэффициент летальности при заражении коронавирусом может быть меньше, чем тот, который высчитан по официальной статистике, и может находиться на уровне 0,6%. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она отметила, что такой коэффициент получается при учёте не только зарегистрированных случаев заболевания, но и бессимптомных и незарегистрированных случаев инфицирования. Ранее коэффициент смертности высчитывался при подсчёте официально зарегистрированных случаев заболевания. Так, в мире более 18 млн заболели коронавирусом. При этом около 690 тыс. человек умерли от осложнений, связанных с ним. Соответственно, делался вывод, что коэффициент смертности в таком случае будет составлять чуть более 3,8%.