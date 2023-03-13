Военный эксперт: у Запада нет средст перехвата против ракет «Кинжал» Военный эксперт Коротченко: у Запада нет средст перехвата против ракет «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

У США нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет «Кинжал», но России из-за этого нельзя «почивать на лаврах», заявил в беседе с «Народными Новостями» военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, страна может лишиться своего преимущества, ведь рано или поздно такое вооружение появится и на Западе. Он призвал не делать акцент на том, что российскому оружию «нет аналогов», поскольку это вредно для обороноспособности страны.

Любой вид вооружения, который есть у России, появится в США. Это вопрос времени и денег. Поэтому то преимущество, которое сегодня у нас есть, оно будет дальше нивелировано <...> не надо эйфории и криков «аналогов нет» — это крайне вредно для российской оборонной способности. Нужен трезвый внимательный анализ, — уверен Коротченко.

Военный эксперт подчеркнул, что России нельзя прекращать расширять свои возможности, поскольку США будут пытаться закрыть брешь в обороне, которая появилась из-за ракет «Кинжал». Стране необходимо увеличить число ЗРК С-500, что позволит бороться с американским гиперзвуковым оружием, которое может появиться в будущем. Также Коротченко назвал развитие стратегического и ядерного потенциала, системы вооружений и военной техники приоритетными целями для оборонно-промышленного комплекса России.

В американских СМИ ранее сообщили, что использование российскими войсками гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине испугало США и их союзников, так как у них нет аналогов этого оружия. В Штатах пока не разработали вооружение, схожее по характеристикам с российскими гиперзвуковыми ракетами, и их отсутствие делает Запад более уязвимым. Применение Вооруженными силами РФ «Кинжалов» усиливает давление на Вашингтон, убеждены американские обозреватели.