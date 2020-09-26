«Вектор» выпустит два варианта вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a03a301a-ffdf-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор организации Ринат Максютов.

Он уточнил, что препарат для профилактики COVID-19 специалисты разрабатывали на основе шести независимых технологических платформ.

Мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот, — сказал Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и уже поступила в гражданский оборот. Параллельно с этим идут пострегистрационные исследования.

Второй препарат «ЭпиВакКорона» разработали в центре «Вектор». Он характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией её получения, так как не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Завершение клинических испытаний ожидается 30 сентября. К 15 октября планируется завершить процедуру регистрации. Затем начнётся этап пострегистрационных исследований.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус. Он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных.