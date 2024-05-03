«Ничего великого»: в Совете Федерации высмеяли главу МИД Британии Сенатор Цеков: слова Кэмерона могут привести к большим бедам в Британии

Из-за таких руководителей, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, от Британии не осталось ничего великого, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, разрешение Лондона Киеву использовать оружие из Англии для ударов по территории России может привести к «большим бедам» для Британии.

Именно из-за таких руководителей, как Кэмерон, от Британии не осталось ничего великого. Он говорит такие вещи, которые могут привести к большим бедам для самой Британии, — сказал Цеков.

Сенатор считает, что Россия найдет, как «поставить на место» Кэмерона и современную Британию. По его словам, данное разрешение может быть отозвано, тем более, что атака российской территории чревата ответом.

Атака российской территории — это чревато, мы ведь может и ответить. Британии будет больно от ее действий на Украине. Не так много нам осталось пожить, чтобы убедиться в этом, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. По его мнению, они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску. Однако ситуация зависит не от Киева, а от того, дадут ли в Вашингтоне разрешение на удары вглубь российской территории, считает он.