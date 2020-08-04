В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек

https://static.news.ru/photo/51dea2c2-d6f2-11ea-85d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа скончались 139 человек. Общее число летальных исходов за период пандемии достигло 14 490.

Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране было выявлено 5204 новых случая заболевания. Общее число инфицирований достигло 866 627.

При этом вылечились в России за сутки 7555 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 669 026.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1329 пациентов, писал NEWS.ru.