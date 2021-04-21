В России появятся «зелёные» стандарты для мусорной отрасли

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Российский экологический оператор предложил Минэкономразвития включить в методологию отбора «зеленых проектов» весь цикл предприятий по обращению с отходами — от сбора и обработки до производства экологичной тары в рамках экономики замкнутого цикла.

В пресс-службе РЭО рассказали телеканалу «360», что будет создан Совет по устойчивому развитию с ведущими отраслевыми экспертами в составе. Он разработает критерии для определения «зеленого» статуса и займется «зелёные» стандарты для создания объектов ТКО.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что расширение «зелёных» стандартов создаст здоровую градацию и классификацию объектов. Компании, соответствующие стандартам ESG, смогут претендовать на меры поддержки в приоритетном порядке, а со временем и на льготные условия получения услуг в финансовых организациях.

Внедрение стандартов ESG является современным трендом. Отрасль ТКО не может быть в стороне от данных тенденций, — заявил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он подчеркнул, что необходимо провести экспертизу всех субъектов отрасли ТКО и продолжить верификацию участников рынка на соответствие «зеленым» стандартам.

ESG-стандарты — установки, которым должны соответствовать различные компании, чтобы способствовать устойчивому развитию и решению экологических, социальных и корпоративных целей, определённых ОНН. Для России принятие этих стандартов означает сохранение экспорта, доступа к мировым финансовым рынкам и иностранным инвесторам.

Как сообщалось, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал ускорить принятие закона о финансовой ответственности компаний за нанесение экологического вреда. Он также предложил «окрасить» экологические платежи и направлять их на восстановление окружающей среды.