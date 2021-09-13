В МВД рассказали о наказании для операторов связи за подмену номеров

Инициатив о введении уголовной ответственности за организацию подмены телефонных номеров в МВД РФ до настоящего времени не поступало, однако в законодательстве за подобные действия предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением о введении уголовной ответственности за организацию сервисов, занимающихся подменой телефонных номеров, а также за сам процесс подмены. Также общественники предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать подобные номера без санкций суда.

Инициатива о введении уголовной ответственности за организацию подмены телефонных номеров на согласование в профильные подразделения МВД России не поступала, — сообщили в пресс-службе МВД.

Там уточнили также, что в июле 2021 года были внесены изменения в федеральный закон «О связи», установившие обязанность оператора связи передавать номер абонента или идентификационный код в неизменном виде.

При этом в ряде случаев операторы связи по закону должны прекратить оказание услуг.

В частности, это может произойти, если было установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентом, если инициированное в сети связи иностранного оператора соединение сопровождается нумерацией российской системы и если у оператора связи отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента.

По мнению представителей МВД, вступление данного закона в силу (он будет поэтапно реализовываться с 2021 по 2023 годы) позволит привлекать не соблюдающих требования операторов к ответственности.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку и координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта направил предложение в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Также он предложил штрафовать за это докторов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.