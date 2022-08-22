ТАСС: убийство Дарьи Дугиной планировалось только в отношении журналистки

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что убийство Дарьи Дугиной планировалось только в отношении журналистки. Её отец Александр Дугин не представлял интереса для украинских спецслужб.

Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц, — приводит агентство слова собеседника.

Убийство журналистки, философа и политолога Дарьи Дугиной произошло 2о августа, когда она на своём автомобиле возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой. Взрывное устройство было подложено под днище джипа со стороны водителя. Он было взорвано дистанционным способом, когда машина проехала два с небольшим километра.

Сотрудники ФСБ уже установили личность совершившей убийство женщины — это сотрудница ВСУ Наталья Вовк, которая ещё в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью, поселилась в соседнем подъезде дома, где жила Дарья Дугина и следила за ней.

После совершения подрыва Вовк на следующий день уехала через Псковскую область в Эстонию.

Ранее стало известно, что погибшую российскую журналистку и политолога Дарью Дугину посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин.