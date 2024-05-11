Стало известно о подготовке морпехов ВС России к форсированию Днепра МО: морпехи Северного флота готовятся к высадке десанта в Херсонской области

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Морпехи Северного флота продолжают отработку операций по высадке десанта и форсированию водных преград в условиях необорудованного берега, готовясь к выполнению задач в районе Днепра в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что тренировки подобного характера проводятся на ежедневной основе.

Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области, — указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что маневры проводятся с условием максимальной приближенности к реальности и выполнением огневой поддержки друг друга. Отмечается, что каждый десантник знает свою задачу и место, выгрузка десанта осуществляется в полном обмундировании, вес которого составляет около 30 кг. Также сообщается, что одним из главных акцентов учений является отработка взаимодействия военных, чтобы каждый мог грамотно оценивать обстановку и понимать, что от него требуется.

Ранее полковник ВСУ Павел Федосенко заявил, что ВС России после взятия Константиновки и Дружковки откроется путь для продвижения на Днепр, Харьков и Кривой Рог. Он считает, что вероятность такого развития событий достигает 70%.