«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе Полковник Федосенко: после взятия Константиновки ВС РФ пойдут на Днепр и Харьков

Фото: Минобороны РФ

Вооруженным силам России после взятия Константиновки и Дружковки откроется путь для продвижения на Днепр, Харьков и Кривой Рог, сообщил для The Economist полковник ВСУ Павел Федосенко. По его словам, вероятность такого развития событий достигает 70%.

Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге, — обратил внимание командир 92-го полка.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ передавала, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Это случилось после того, как ВС России улучшили положение по переднему краю, отметили в оборонном ведомстве.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» объявил, что российские военнослужащие ведут наступление на восточных окраинах города Часов Яр в ДНР, постепенно охватывая таким образом город. Армии РФ сдались в плен порядка десятка бойцов ВСУ на данном участке фронта, добавили в СМИ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, Министерство обороны РФ предоставило данные, согласно которым Вооруженные силы России получили контроль над населенным пунктом Очеретино. Кроме того, по данным военного ведомства, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского.