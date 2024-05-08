Российские силы взяли под контроль населенный пункт под Харьковом Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Кисловки в Харьковской области

Фото: МО РФ

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Это случилось после того, как ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Стельмаховка ЛНР. По данным ведомства, противник потерял до 55-ти военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Telegram-канал «Иди и смотри» ранее сообщал, что военнослужащие РФ ведут наступление на восточных окраинах города Часов Яр в ДНР, постепенно охватывая таким образом город. Российской армии сдались в плен порядка десятка бойцов ВСУ на данном участке фронта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк со взятием села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду — со взятием села Соловьево в ДНР.