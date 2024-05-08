Россиянам рассказали о наступлении ВС РФ в Часове Яре «Иди и смотри»: российские военные продвигаются на восточной окраине Часова Яра

Военнослужащие Вооруженных сил России ведут наступление на восточных окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. Войска постепенно охватывают населенный пункт.

Российская армия на восточной окраине города «Канал». Продвигается дальше, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что российские бойцы ведут наступление на флангах, таким образом постепенно охватывая город. При этом российской армии сдались в плен порядка десятка бойцов Вооруженных сил Украины на данном участке фронта.

Ранее обстановку в Часове Яре прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по ситуации в городе поступает оптимистическая информация, впрочем каких-то подробностей он не привел.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявлял, что французский военный легион столкнулся с первыми потерями в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, потери наемников могли составить порядка семи человек под Часовым Яром. Аналитик подчеркнул, что это уже не «тиктокеры», которые приезжали на Украину ради денег, а профессиональные и высокомотивированные военнослужащие стран Североатлантического альянса.