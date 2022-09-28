Стало известно, как изменятся тарифы на ЖКУ с 1 декабря Юрист Соловьев: с 1 декабря тарифы ЖКХ в России вырастут на 9%

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ будут повторно повышены. В среднем повышение составит 9%. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, увеличится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов. Эксперт подчеркнул, что внеочередная индексация необходима для ремонта теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры.

Соловьев рассказал, что в большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. В 2023 году индексация всех выплат будет производиться исходя из значения фактической инфляции 2022 года. При этом следующее повышение перенесено на 1 июля 2024 года.

Юрист подчеркнул, что сообщение о повышении может стать сигналом для управляющих компаний увеличить тарифы на услуги и это может привести к дополнительному финансовому бремени для граждан.

Ранее в Госдуме не согласились с решением Минэкономразвития о переносе индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Председатель Комитета по социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сейчас сложно найти менее подходящий социально-экономический фон для роста расходов граждан.