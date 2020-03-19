https://static.news.ru/photo/a649ad2e-69d9-11ea-bb42-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт SSJ 100, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. В настоящее время лайнер летит с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.

Как свидетельствуют данные авиапортала Flightradar24.com, самолёт подал сигнал тревоги над Кировской областью, через час после вылета из Шереметьево. Посадка в Перми ожидается через 30 минут.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании «Россия», следующий по маршруту Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Внуково. Причиной стала сработавшая сигнализация неуборки шасси. На борту лайнера было 186 пассажиров. Самолёт благополучно приземлился. В ходе посадки никто не пострадал.