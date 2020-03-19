Пассажирский самолёт SSJ 100, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. В настоящее время лайнер летит с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.
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Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании «Россия», следующий по маршруту Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Внуково. Причиной стала сработавшая сигнализация неуборки шасси. На борту лайнера было 186 пассажиров. Самолёт благополучно приземлился. В ходе посадки никто не пострадал.
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