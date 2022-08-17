Россияне узнали, что они могут получить от государства в трудной ситуации Адвокат Старожильцева: малоимущим российским семьям положена помощь от государства

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Столкнувшиеся со сложной жизненной ситуацией россияне могут получить адресную социальную помощь, но только при определённых условиях. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева. Она пояснила, что «трудной жизненной ситуацией» могут считаться обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности гражданина, последствиях которых он не в состоянии решить самостоятельно.

В подобной ситуации, по словам адвоката, предоставляемая государством помощь подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь. К последней относятся топливо, одежда, продукты питания. Право на подобную. поддержку имеют несколько категорий россиян.

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России, — объяснила Оксана Старожильцева.

Она добавила, что для незащищённых категорий населения существует социальный контракт, в рамках которого орган социальной защиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин должен реализовать оговорённые мероприятия по адаптации. Если контракт будет нарушен со стороны гражданина, выданные ему деньги придётся вернуть.

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