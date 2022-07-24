Россиянам рассказали, сколько на самом деле храняться домашние заготовки Эксперт Котельникова: большинство домашних заготовок имеет ограниченный срок годности

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Большинство домашних заготовок овощей и фруктов имеют ограниченный срок годности. С течением времени они могут стать невкусными и даже опасными для здоровья. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. Она напомнила, что основными способами заготовок являются квашение и соление.

В ходе этих процессов образуется полезная молочная кислота, которая живет ограниченный период времени. Например, в квашенной капусте через три месяца её содержание начинает уменьшаться. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — её срок хранения в прохладном темном месте достигает 8 месяцев, — объяснила Котельникова.

Она также отметила, что маринованные продукты при добавлении уксуса остаются пригодными для употребления в течение года. А вот варенья и компоты за год потеряют практически все свои витамины. Кроме того, употребление варенья с косточками, хранившегося более 12 месяцев, чревато отравлением. Также вред организму способны нанести бобовые, приготовленные без термообработки.

В целом Лилия Котельникова рекомендовала употребить в пищу домашние заготовки до следующего урожая.

Ранее эксперт рассказала, что наличие воздуха между кожурой и мякотью является одним из важных критериев качества мандарина. Если воздуха слишком много, это можно считать недостатком.