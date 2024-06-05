На полках российских магазинов может появиться экзотичное мясо лам Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию

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Боливия может начать экспортировать мясо ламы в РФ, сообщил РИА Новости глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес. По его словам, на прошедшей встрече с делегацией из России стороны договорились подать запрос об экспорте мяса семейства верблюдовых.

Мясо ламы в нашей стране высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией, — уточнил Суарес.

Он отметил, что поголовья верблюдовых в Боливии достаточно как для собственного рынка, так и для удовлетворения спроса в других странах. В республике насчитывается около 4 млн лам и альпак, поэтому у Боливии есть возможность экспортировать этот продукт в разные государства, подытожил Суарес.

Ранее сообщалось, что больше всего мороженого в Россию поступает из Казахстана: в первом квартале 2024 года объемы экспорта составили $2,3 млн. На втором месте расположилась Южная Корея, из которой в РФ лакомства прибыло на $1,2 млн. Всего же на эти две страны пришлось 88% всех поставок в первом квартале на сумму $3,9 млн.

В число импортеров мороженого на российский рынок также входят Польша, объем экспорта из которой достигает $182,8 тысячи, Эстония — $122,8 тысячи, а также Италия и Бельгия — $92,2 и 56,8 тысячи соответственно.