Раскрыто, кто мог выполнить заказ Киева на генерала в Балашихе Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о действующих в России агентах Киева

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На месте взрыва в Балашихе

От атак, подобных той, что унесла жизнь генерала Ярослава Москалика в Балашихе, невозможно защитить всех российских чиновников и высокопоставленных военных, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его словам, физическая охрана не будет иметь стопроцентной эффективности, если речь идет о действиях профессиональных киллеров.

Я в данном случае говорю о киллерах, потому что это люди, которые нанимаются либо со стороны, либо используются штатные сотрудники соответствующих структур. Скорее всего, для таких терактов они вербуются из числа российских граждан, тех людей, которые находятся в «мертвой зоне». То есть они «не читаются» на первый взгляд, если ничем себя не расшифровали, — пояснил эксперт.

По словам Михайлова, преступление в Балашихе будет раскрыто, однако погибшего офицера уже не вернуть.

Тут надо понимать, что у украинских спецслужб очень большие ресурсы есть на территории России. И в маргинальной среде, и в криминальной среде у них свои оперативные возможности существуют. Поэтому бороться с ними надо не штучно, а ужесточая общий контрразведывательный режим и выявляя действия противника на ранних этапах, — подчеркнул он.

Днем 25 апреля стало известно о гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Telegram-канал «Архангел спецназа» связал трагедию с попытками Киева повлиять на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.