Путин проведёт встречу с лидерами фракций в Госдуме

https://static.news.ru/photo/b151fb6a-063f-11eb-a447-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин проведёт встречу с главами думских фракций. Мероприятие запланировано на 6 октября и состоится в формате видеоконференции. Об этом сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

До этого о дате и формате встречи сообщал источник в Госдуме.

Отмены не было, по видеосвязи. Я думаю, что в нынешней ситуации это правильно. Готовимся обстоятельно — сижу, штудирую бюджет новый, — подтвердил Зюганов РИА Новости.

О встрече ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что она может состояться в режиме видеоконференции в первой декаде октября. До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил, что руководители фракций встречаются с президентом по традиции после единого дня голосования. В этом году он состоялся 13 сентября. По словам Миронова, лидеры политических объединений РФ хотели бы обсудить итоги единого дня голосования и нововведения в избирательном законодательстве.

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