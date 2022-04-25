Путин предложил отсрочить выплату страховых взносов для поставщиков товаров

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы отсрочить выплату страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок. Эту инициативы глава государства высказал в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости. Президент считает, что такие платежи следует перенести на один год. Исключение он предложил сделать только для экспортёров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.

Для предприятий, поставляющий товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов, — сказал российский лидер.

По словам Путина, льготный период охватит второй квартал этого года, а для производственных предприятий отсрочка распространится ещё и на третий квартал.

Такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек. Она (мера. — NEWS.ru) позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей, ещё полтриллиона рублей — в третьем квартале, — добавил Путин.

В конце марта представители общественной организации «Опора России» предложили снизить страховые взносы и расширить доступ малого и среднего бизнеса к льготным кредитам и микрозаймам. Также они призвали oказать поддержку самозанятым гражданам, cоциально ориентированным некоммерческим организациям и магазинам беcпошлинной торговли.