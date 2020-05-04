Пульмонолог Минздрава заявил, что до выхода на плато по COVID-19 ещё далеко

https://static.news.ru/photo/b4cd1688-8e0f-11ea-9fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ещё не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. До этой точки ещё далеко. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По сути, выхода на плато не было. Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика, — цитирует Авдеева РИА Новости.

По словам пульмонолога, это может быть связано с тем, что не все россияне чётко соблюдают правила самоизоляции. Это приводит к большему числу диагностированных случаев и большему числу пациентов в палатах интенсивной терапии. Соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19, подчеркнул Авдеев.

На 4 мая COVID-19 в мире заражены более 3,5 млн человек. Жертвами болезни стали более 247 тысяч пациентов, более 1,1 млн удалось выздороветь.

В России к этому дню 145 268 случаев коронавируса. За сутки число заражённых увеличилось на 10 581. 18 095 человек справились с опасным заболеванием. Умерли 1356 человек. Всего за сутки в РФ от коронавирусной инфекции и её последствий скончались 76 человек.

В Москве наибольшее число подтверждённых случаев — 77 401 заболевший. За сутки их число увеличилось на 5795. Вылечились от COVID-19 с начала пандемии 7573 пациента, 764 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда будет заметен результат из-за нарушения карантина.