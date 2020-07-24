«Норникель» представил план повышения безопасности на своих объектах

https://static.news.ru/photo/aecd09b8-cdb7-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

«Норильский никель» разработал план мероприятий по повышению промышленной безопасности на объектах компании и представил его Ростехнадзору.

В сочетании с инвестиционными проектами по модернизации меры, предусмотренные планом, при детализации и неукоснительном исполнении достаточно масштабны. Необходимо приступить к выполнению немедленно <…>, — сказал по итогам обсуждения документа руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин.

Данный план предполагает проведение анализа состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Кроме того, предусмотрено ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга.

Также компания запланировала комплекс решений для наблюдений за состоянием зон многолетней мерзлоты и влияния на них колебаний климатической обстановки в Норильском промышленном районе.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство сделает «всё возможное», чтобы «Норникель» извлёк из ЧС в Норильске все соответствующие выводы.