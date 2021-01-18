Небензя ответил дипломату из США цитатой Мартина Лютера Кинга

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Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя и представитель США Родни Хантер на заседании Совбеза по вопросам сотрудничества с Лигой арабских государств в ходе дискуссии обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга.

Американский дипломат выступил с критикой режимов в Сирии и Иране, отметив, что «ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это», повторив известные слова борца за права чернокожих в Соединённых Штатах, пишет ТАСС.

Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели, — парировал Небензя другой цитатой Мартина Лютера Кинга.

При этом постпред РФ призвал американскую сторону прекратить гонку воображений в Ближневосточном регионе.

День Мартина Лютера Кинга в США традиционно отмечают в третий понедельник января, это национальный праздник и выходной день. В 2021 году он пришёлся на 18 января. Дата приурочена ко дню рождения известного американского активиста, выступавшего за права чернокожих.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, возможное назначение Линды Томас-Гринфилд постпредом США при ООН вызвало ничем не оправданный ажиотаж, но даже если оно случится, то в работе российской делегации с американскими коллегами изменений не произойдёт.