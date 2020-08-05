Названы регионы России с самыми изобретательными жителями

https://static.news.ru/photo/1afd2a50-d727-11ea-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В России за год снизился коэффициент изобретательской активности населения — число патентных заявок на изобретения, поданных в расчёте на 10 тысяч человек. Если в 2018 году он составлял 1,7, то в 2019-м — 1,59. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в отдельных регионах показатель наиболее высок. Например, в Санкт-Петербурге он составил 5,89, в Московской области — 4,3, а в Москве — 4,18. В пятёрку лидеров также попали Томская (2,67) и Еврейская автономная (2,46) области.

В свою очередь меньше всего заявок на изобретения подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11).

По патентной активности Россия занимает не лучшие места. Её опережают Китай, Япония и США, отметила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По её словам, в стране нужно развивать институты патентных поверенных — в настоящее время их недостаточно. На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, который меняет положения закона о патентных поверенных, рассказала Гумерова. Последний пока не содержит норм, например, об ответственности за разглашение информации об изобретении.

Вместе с тем следует в целом развивать институт интеллектуальной собственности и мотивировать людей делать изобретения прибылью от их последующего использования, добавила сенатор.

Изобретать — это одно. Но ведь важно, чтобы эти изобретения коммерциализировались. То есть результаты интеллектуальной деятельности были вовлечены в хозяйственный оборот, работали на экономику конкретного субъекта, на экономику страны, — пояснила она.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правообладателям получать патенты в электронной форме, а также прилагать к материалам трёхмерные модели (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки) при регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Закон позволяет выдавать охранные документы в электронной форме, за исключением патента на секретное изобретение. Кроме того, возможность получить их на бумажном носителе будет сохранена, писал NEWS.ru.